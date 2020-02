Friedkin-Roma: a metà febbraio atteso l'accordo-quadro, entro fine marzo il passaggio di proprietà

Dopo il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca alla squadra, la Roma si è ritrovata a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Bologna. Il tecnico portoghese, assente oggi nel centro sportivo perché a Coverciano per la premiazione della «Panchina d'Oro» (la seduta odierna è stata diretta dal vice Nuno Campos), attende dal gruppo una reazione forte dopo il pessimo avvio di 2020 e la negativa prestazione offerta in casa del Sassuolo. Ha rasserenato un po' gli animi nel club l'archiviazione da parte della Procura della Federcalcio del fascicolo aperto sul direttore sportivo, Gianluca Petrachi per l'ipotesi di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nel contesto del suo trasferimento dal Torino alla squadra giallorossa. La giornata è stata intensa soprattutto sul fronte societario, con passi avanti per la cessione del club da James Pallotta a Dan Friedkin. Manager del gruppo che fa capo al miliardario texano hanno lavorato nella Capitale con la controparte giallorossa per portare avanti l'operazione da oltre 700 milioni di euro. Il signing, l'accordo-quadro, dovrebbe arrivare per metà febbraio mentre il passaggio di proprietà (closing) entro fine marzo. Nella sede dell'Eur della Roma si sono svolte riunioni tecniche tra legali e consulenti finanziari delle parti. Secondo alcuni rumor, che non hanno trovato conferma, a Roma sarebbe arrivato anche Friedkin assieme al figlio Ryan, che dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano. Di certo, l'era Pallotta è ormai prossima alla conclusione.

(Ansa)