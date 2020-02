Friedkin-Milan, un dirigente del gruppo americano: "Sondaggio di 6-7 mesi fa, non c'è mai stata un'offerta concreta"

Sempre più vicino all'acquisto della Roma, Dan Friedkin ha tentato in extremis di acquisire il Milan con un'offerta di circa 1 miliardo di euro rifiutata però dalla famiglia Singer proprietaria del fondo Elliott, stando alle indiscrezioni trapelate dalla rassegna stampa odierna. A chiarire la vicenda un dirigente del gruppo Friedkin, come riporta su Twitter John Solano del portale RomaPress: "La voce sul Milan? Articolo esagerato, una fantasia. Non c'è mai stata un'offerta concreta. Dan aveva fatto un sondaggio 6-7 mesi fa prima dell'inizio dei negoziati per la Roma".

Dirigente #Friedkin a @ASRomaPress: “La voce sul Milan? Articolo esagertao, una fantasia. Non c'è mai stata un'offerta concreta. Dan aveva fatto un sondaggio 6-7 mesi fa prima dell'inizio dei negoziati per la Roma”. pic.twitter.com/O5EkI6uLnw — John Solano (@Solano_56) February 1, 2020