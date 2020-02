Friedkin studia il Milan ma Elliott dice no

Dan Friedkin chiuderà presto l'acquisto dalle Roma per una cifra si dovrebbe aggirare sui 750 milioni. L'operazione però ha rischiato saltare per un retroscena avvenuto negli ultimi giorni che ha avuto come oggetto un'altra squadra di Serie A. Secondo quanto appreso dal quotidiano, il magnate texano ha tentato in extremis un blitz per acquistare il Milan, attualmente di proprietà del fondo americano Elliott. Friedkin avrebbe messo sul piatto 1 miliardo di euro, l'offerta è stata però rifiutata dalla famiglia Singer (proprietaria di Elliot), che non ha ritenuto congrua l'offerta.

(Milano Finanza)