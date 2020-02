FOTO - Roma: pranzo tra wags organizzato dalla moglie di Dzeko

Quella contro il Sassuolo è probabilmente la partita più brutta giocata dalla Roma da inizio anno, come ha affermato lo stesso Gianluca Mancini intervenuto ieri sera come ospite, insieme a Leonardo Spinazzola, nella cena conviviale organizzata dall'UTR (Unione Tifosi Romanisti). È per questo che in vista della sfida di campionato con il Bologna, in programma venerdì prossimo, la squadra dovrà rimanere unita per conquistare i tre punti del riscatto, magari mettendo in mostra davanti al proprio pubblico una prestazione convincente. Anche le mogli e le compagne dei giocatori, in questo momento delicato che sta attraversando la Roma, hanno voluto fare gruppo e ristabilire un atmosfera più serena con un pranzo organizzato da Amra Dzeko in un noto locale ad Ostia. Presenti al tavolo anche le consorti di Pastore, Pellegrini, Mancini, Juan Jesus e Spinazzola.