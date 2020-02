Conviviale UTR: presenti Spinazzola e Mancini. Il terzino: "Servono i fatti per far felici i tifosi, non le parole". L'ex Atalanta: "Col Sassuolo la peggior partita dell'anno" (FOTO)

Va in scena questa sera all'Hotel Pineta Palace la cena conviviale organizzata dall'UTR (Unione Tifosi Romanisti). Alla serata partecipano i difensori giallorossi, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola. Oltre ai due giocatori, sono presenti anche Francesco Calvo, Chief Revenue Officer, Paul Rogers, responsabile dell'area digital del club romanista, e il cantante Antonello Venditti.

A margine dell'evento Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni: "I romanisti sono un popolo caloroso e ce lo dimostrano sempre, in ogni partita. Spero che questa serata sia bella da passare insieme con felicità. Il calore che ci mostrano all’Olimpico è incredibile. I prossimi mesi? Intanto pensiamo a venerdì poi vediamo come andrà. Promesse? In questi sei mesi a Roma ho imparato che le parole non servono, ma per far felici i tifosi serviranno i fatti".

Al 37 giallorosso si è aggiunto anche il difensore arrivato dall'Atalanta: "Abbiamo passato un brutto weekend, essere qui però è molto importante perché i nostri tifosi ci dimostrano la loro vicinanza sia quando va bene sia quando va male, quindi dovremo essere bravi già venerdì a dare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Nel calcio, un po’ come nella vita, un giorno sei in alto e il giorno dopo, quando le cose vanno peggio, il mondo ti crolla addosso. Dobbiamo lavorare serenamente per cancellare la brutta partita col Sassuolo, probabilmente la peggiore da inizio anno".