Roma-Lazio, comunicato della Curva Sud per la coreografia: "Serve l'aiuto di tutti. Avanti romanisti!"

La Roma si prepara a disputare alle 18 allo stadio Olimpico il derby contro la Lazio. In attesa dell'inizio della partita la Curva Sud ha diramato un comunicato in cui spiega le modalità di inizio per la coreografia che accompagnerà la squadra giallorossa in campo. Questo il messaggio che si può leggere all'interno del comunicato.

"Ci siamo! E' tutto pronto.... Ora serve solo l'aiuto di tutti!

Fate ciò che vi verrà richiesto dai ragazzi dei gruppi!

Quando entrerete troverete del materiale al vostro posto.... Non lo spostate e non lo esponete!

Il segnale per aprire tutto verrà dato come al solito dal bandierone in basso al centro Curva... da 5 minuti prima dell'entrata in campo non alzate stendardi personali e bandiere e non accendete fumogeni!

Con l'aiuto di tutti sarà tutto più semplice!

AVANTI CURVA SUD!

AVANTI ROMANISTI!".