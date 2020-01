Roma Femminile, Pettenuzzo: "Non molliamo la Champions. Era importante dare un segnale"

Oggi la Roma Femminile ha sfidato la Fiorentina in una gara importante per il campionato. La gara è finita 2-2 con le giallorosse che hanno guadagnato un punto importante dopo la sconfitta contro il Milan della scorsa giornata. Al termine della partita Tecla Pettenuzzo è intervenuta ai microfoni in zona mista:

Più contente per il pareggio o insoddisfatte per la mancata vittoria?

“Siamo contente per il pareggio, contro il Milan avevamo la partita in mano e oggi era importante dare un segnale”.

Zona Champions a 4 punti: ci credete?

“Sì, dopo la sfida con il Milan ci siamo guardate negli occhi e non molliamo niente”.

Che messaggio dare alla Fiorentina?

“Noi possiamo lottare con loro, oggi l’abbiamo dimostrato, forse qualcuno non ci credeva ma ci siamo”.

Un giudizio su Ekroth?

“Abbiamo caratteristiche diverse ma mi ci trovo bene, si sta inserendo benissimo”.