Mark Pannes: l’ex dirigente giallorosso è il nuovo CEO dei Vancouver Whitecaps

Nuova avventura nel mondo del calcio per Mark Pannes, ex dirigente dell’As Roma. L’americano è il nuovo Ceo dei Vancouver Whitecaps, squadra canadese che milita in MLS. Pannes ha lavorato alla Roma dal 2011 al 2016, ricoprendo diverse cariche dirigenziali: prima è stato Ceo del club giallorosso insieme a Fenucci, poi ha è stato nominato Ceo del progetto Stadio della Roma.