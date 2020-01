Lega Calcio a 8: stasera il big match tra la Gamondi Roma e Totti. Il tecnico Ferretti: "Sarà un'emozione giocare contro chi ho tifato per una vita"

A poche ore dal match di Lega Calcio a 8 tra la Gamondi Roma, di cui LaRoma24.it è partner ufficiale, e il Totti Sporting Club, ha parlato il mister giallorosso Massimiliano Ferretti, tra tensione ed emozione per lo scontro diretto contro il Capitano e la sua squadra.

“L'importanza di questa partita è evidente, se guardiamo la classifica siamo secondi, a 4 punti dalla prima. La cosa più bella è il potersi confrontare con il calciatore dei sogni. Per me Francesco è un uomo eccezionale oltre ad un grandissimo professionista, che si è sempre dedicato per le persone che più avevano bisogno. Giocare contro di lui, Aquilani, e tutti gli altri sarà un'emozione bellissima. Colgo l'occasione per ringraziare Francesco e la sua squadra per quanto di buono stanno facendo per tutto il nostro movimento. Come allenatore punto sempre alla vittoria, ma se oggi dovessimo uscire sconfitti, accoglierei il tutto con un sorriso perchè vorrà dire aver perso contro chi ho tifato con tutto il cuore per tutta una vita”.

La partita inizierà alle 21:30 all'Empire Sport Resort, Via degli Aldobrandeschi 115.