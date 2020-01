Inter-Cagliari: l'agente di Politano e Spinazzola assiste al match dalla tribuna

A San Siro si gioca Inter-Cagliari, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma Matteo Politano non è nemmeno stato convocato: il ventiseienne attaccante esterno è infatti al centro di una trattativa di mercato ormai in stato avanzato, che ne prevede lo scambio con Spinazzola tra Roma ed Inter. Come riferisce il portale dedicato al calciomercato, sugli spalti di San Siro è comunque presente Davide Lippi, agente sia dell'ex calciatore del Sassuolo che del terzino arrivato in giallorosso la scorsa estate.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE