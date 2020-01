Fiorentina, Chiesa: "Mi dispiace per Zaniolo, spero si rimetta presto per andare all'Europeo"

DAZN - Tanti sono stati i messaggi di in bocca al lupo e di pronta guarigione ricevuti da Nicolò Zaniolo dopo il grave infortunio procuratosi durante l'ultima gara di campionato contro la Juventus dove ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Anche Federico Chiesa si è unito ai messaggi per il 22 della Roma, operato a Villa Stuart a inizio settimana e dimesso dalla clinica venerdì scorso. "Gli ho scritto un messaggio di in bocca al lupo e pronta guarigione. Mi dispiace per Nicolò, siamo amici, è un giocatore fenomenale e spero che si rimetta presto per andare all'Europeo" le parole dell'attaccante della Fiorentina ai microfoni della piattaforma digitale dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul Napoli.