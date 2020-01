Banfield, Osvaldo: «Avevo voglia di tornare a giocare a calcio»

CORRIERE.IT - Nel 2016 decise di appendere gli scarpini al chiodo per dare una svolta alla propria vita, diventando il frontman del gruppo rock Barrio Viejo, ora invece Pablo Daniel Osvaldo sembra essere tornato sui suoi passi. Infatti l'ex attaccante tra gli altri di Inter, Juventus e Roma ha l'altro ieri firmato un contratto con il Banfield, squadra militante nella Serie B argentina, per i prossimi 6 mesi. Osvaldo, a 34 anni, ha quindi deciso di rimettersi gli scarpini ai piedi e tornare a giocare a calcio e il motivo per cui ha preso questa decisione lo ha spiegato in un'intervista rilasciata al portale del quotidiano milanese: «In questo periodo mi sono preso una boccata d’ossigeno fuori dal mondo del calcio, ma avevo voglia di tornare a giocare. Anche la mia famiglia voleva rivedermi in campo e volevo dare una gioia a mio padre, che è tifoso del Banfield. Il mio primo obiettivo è non infortunarmi. Sono un po’ stanco ma ci sta dopo il primo giorno di allenamento. Ho un buon rapporto con il tecnico Falcioni, il gruppo è fantastico e tutto questo mi dà grande voglia di lavorare. Lavorare qui ti fa venire voglia di giocare fino ai 40 anni. Ho molta fiducia».

