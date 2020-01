Calciomercato, ufficiale: Osvaldo torna al calcio giocato. Contratto per un anno con il Banfield

Prima calciatore, poi rock star, ora di nuovo il campo per Pablo Daniel Osvaldo. Dopo la notizia di un ritorno agli allenamenti con il Banfield, circolata nei giorni scorsi, è proprio il club argentino ad ufficializzare tramite il proprio profilo Twitter il sodalizio con l'attaccante ex, tra le altre, di Roma, Inter e Juventus: "Daniel Osvaldo si aggrega per un anno. Dà il via alla preseason insieme al resto del gruppo"

Daniel Osvaldo ➡ Se incorpora por un año. Arranca la pretemporada junto al resto del plantel. — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 2, 2020