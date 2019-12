Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2016, per intraprendere la carriera da rock star, Pablo Daniel Osvaldo è pronto ora a tornare al calcio giocato. L'ex attaccante della Roma si sta infatti allenando con il Banfield, in attesa che il tecnico del club argentino, Julio Cesar Falcioni, dia il via libera per il suo tesseramento. La società nel frattempo gli ha proposto un contratto di 6 mesi.

(goal.com)

