Zappacosta in vacanza a Cortina: il terzino ha lavorato negli scorsi giorni a Trigoria (FOTO)

La Roma è tornata oggi a correre al "Fulvio Bernardini" di Trigoria agli ordini di Fonseca in vista del ritorno in campo domenica all'Olimpico contro il Torino. Assente oggi al centro sportivo giallorosso Davide Zappacosta: il terzino, alle prese con il recupero dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, ha lavorato negli ultimi giorni a Trigoria e da ieri è in vacanza a Cortina con la fidanzata fino al 2 gennaio, dove comunque proseguirà il suo percorso di recupero.

A testimoniarlo anche uno scatto postato su Instagram.