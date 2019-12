Razzismo, Lukaku: "Porto la mia rabbia sul campo"

Preso di mira alla "Sardegna Arena" contro il Cagliari, poi protagonista con il romanista Smalling dello spiacevole titolo in prima pagina del 'Corriere dello Sport', l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku è tornato a parlare di razzismo in un'intervista al quotidiano statunitense. "Di fronte ai razzisti mi sono sempre detto di segnare, vincere e tornare a casa. Mi sono confrontato tante volte con questa situazione, ti costruisci uno scuso: porto la mia rabbia sul campo", le parole del belga. "Se qualcosa mi passa per la testa mi alzo e parlo", ha concluso con un riferimento all'iniziativa lanciata dalla Lega Serie A raffigurante il trittico di scimmie.

