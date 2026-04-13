Quali sono le chance della Roma di qualificarsi alla prossima Champions League?

La corsa alla Champions League entra nel vivo e la Roma si ritrova a inseguire in una fase delicata della stagione. Dopo 32 giornate, i giallorossi occupano il sesto posto con 57 punti, a tre lunghezze dalla Juventus che occupa il quarto posto e a uno dal sorprendente Como, attualmente quinto con 58 punti. Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava più gestibile, ma che si è complicata a causa di un rendimento altalenante, come dimostrano gli ultimi risultati tra campionato ed Europa.
La squadra capitolina ha mostrato segnali contrastanti: vittorie importanti, come l’ultima ottenuta in casa contro il Pisa grazie alla tripletta di Malen, alternate a passi falsi pesanti, come il ko contro il Como e quello contro il Genoa, senza dimenticare l’eliminazione europea patita nel derby italiano col Bologna. Eppure, con ancora diverse giornate da giocare e tanti incroci indiretti tra le concorrenti, la qualificazione alla prossima Champions League resta un obiettivo ancora possibile.
Il calendario della Roma: subito l’Inter, poi gli snodi decisivi
Il percorso della Roma da qui a fine stagione è tutt’altro che semplice. Dopo la roboante sconfitta per 5-2 in trasferta contro l’Inter capolista, la squadra ha saputo subito reagire con un netto 3-0 all’Olimpico grazie alla tripletta di Malen, che si dimostra sempre più decisivo dal suo arrivo a Roma. Ad attendere la squadra di Gasperini alla prossima giornata all’Olimpico sarà l’Atalanta, che nonostante la sconfitta contro la Juventus all’ultima giornata continua a stare in corsa per un posto in Europa. Una partita che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei giallorossi e che la metterà di fronte a una squadra compatta, organizzata e con tanta voglia di riscatto in un match che si prospetta molto equilibrato e dall’esito difficilmente pronosticabile. Per chi volesse comunque puntare sulla vittoria dei giallorossi, Scommesse.io ha recentemente aggiornato la lista di siti scommesse spid disponibili per i giocatori italiani, ovvero con licenza AAMS-ADM: tramite la registrazione con SPID sarà possibile ottenere bonus e ricompense e piazzare la propria giocata senza spendere i propri soldi.
Dopo la sfida casalinga contro l’Atalanta, il calendario offre alcune opportunità ma anche diverse insidie. A seguire ci saranno gare complicate contro Bologna (25 aprile in trasferta) e Fiorentina (3 maggio in casa). Dopo il Parma (10 maggio in trasferta) i giallorossi dovranno giocare il derby con la Lazio (17 maggio) per poi chiudere sul campo del Verona (24 maggio).
La concorrenza: Juventus e Como tra pressione e leggerezza
Se il calendario della Roma presenta diverse difficoltà, anche quello delle dirette concorrenti non è privo di ostacoli. La Juventus, attualmente quarta a quota 60 punti e avanti per differenza negli equilibri di classifica, dovrà affrontare partite complicate, tra cui incroci con Milan, Bologna e trasferte insidiose.
Il Como, invece, rappresenta la vera sorpresa della stagione. Quinto con 58 punti, ha dimostrato una continuità impressionante e sembra affrontare ogni partita con grande serenità. Nonostante l’impegno in Coppa Italia, la squadra lombarda appare al momento la più solida mentalmente, forse proprio perché libera da pressioni e aspettative iniziali. La partita contro l’Inter, nonostante la sconfitta maturata con il risultato di 3-4, ha dimostrato che il Como può mettere in difficoltà qualsiasi squadra.
Un aspetto chiave è l’assenza di scontri diretti tra Roma, Juventus e Como da qui alla fine del campionato: questo significa che tutto si giocherà sulla continuità e sulla capacità di gestire la pressione. Ogni passo falso può diventare decisivo, nel bene o nel male.
Quanto sono realistiche le chance della Roma?
La Roma ha ancora margini per rientrare nella corsa Champions, ma non può più permettersi errori. Servirà un cambio di passo immediato. I giallorossi dovranno trovare maggiore solidità difensiva e, soprattutto, continuità nei risultati: caratteristiche che finora sono mancate nei momenti cruciali della stagione.
Il calendario non è impossibile, ma richiede un rendimento quasi perfetto. Le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League esistono ancora, ma passano inevitabilmente da una serie di risultati positivi e da eventuali passi falsi delle concorrenti. La Roma è chiamata a un finale di stagione senza margine d’errore: solo così potrà trasformare una rincorsa complicata in un traguardo prestigioso.