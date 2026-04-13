Quali sono le chance della Roma di qualificarsi alla prossima Champions League?

La corsa alla Champions League entra nel vivo e la Roma si ritrova a inseguire in una fase delicata della stagione. Dopo 32 giornate, i giallorossi occupano il sesto posto con 57 punti, a tre lunghezze dalla Juventus che occupa il quarto posto e a uno dal sorprendente Como, attualmente quinto con 58 punti. Una situazione che fino a poche settimane fa sembrava più gestibile, ma che si è complicata a causa di un rendimento altalenante, come dimostrano gli ultimi risultati tra campionato ed Europa.

La squadra capitolina ha mostrato segnali contrastanti: vittorie importanti, come l’ultima ottenuta in casa contro il Pisa grazie alla tripletta di Malen, alternate a passi falsi pesanti, come il ko contro il Como e quello contro il Genoa, senza dimenticare l’eliminazione europea patita nel derby italiano col Bologna. Eppure, con ancora diverse giornate da giocare e tanti incroci indiretti tra le concorrenti, la qualificazione alla prossima Champions League resta un obiettivo ancora possibile.

Il calendario della Roma: subito l’Inter, poi gli snodi decisivi

Il percorso della Roma da qui a fine stagione è tutt’altro che semplice. Dopo la roboante sconfitta per 5-2 in trasferta contro l’Inter capolista, la squadra ha saputo subito reagire con un netto 3-0 all’Olimpico grazie alla tripletta di Malen, che si dimostra sempre più decisivo dal suo arrivo a Roma . Ad attendere la squadra di Gasperini alla prossima giornata all’Olimpico sarà l’Atalanta, che nonostante la sconfitta contro la Juventus all’ultima giornata continua a stare in corsa per un posto in Europa. Una partita che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei giallorossi e che la metterà di fronte a una squadra compatta, organizzata e con tanta voglia di riscatto in un match che si prospetta molto equilibrato e dall’esito difficilmente pronosticabile. Per chi volesse comunque puntare sulla vittoria dei giallorossi, Scommesse.io ha recentemente aggiornato la lista di siti scommesse spid disponibili per i giocatori italiani, ovvero con licenza AAMS-ADM: tramite la registrazione con SPID sarà possibile ottenere bonus e ricompense e piazzare la propria giocata senza spendere i propri soldi.

Dopo la sfida casalinga contro l’Atalanta, il calendario offre alcune opportunità ma anche diverse insidie. A seguire ci saranno gare complicate contro Bologna (25 aprile in trasferta) e Fiorentina (3 maggio in casa). Dopo il Parma (10 maggio in trasferta) i giallorossi dovranno giocare il derby con la Lazio (17 maggio) per poi chiudere sul campo del Verona (24 maggio).

La concorrenza: Juventus e Como tra pressione e leggerezza

Se il calendario della Roma presenta diverse difficoltà, anche quello delle dirette concorrenti non è privo di ostacoli. La Juventus, attualmente quarta a quota 60 punti e avanti per differenza negli equilibri di classifica, dovrà affrontare partite complicate, tra cui incroci con Milan, Bologna e trasferte insidiose.

Il Como, invece, rappresenta la vera sorpresa della stagione. Quinto con 58 punti, ha dimostrato una continuità impressionante e sembra affrontare ogni partita con grande serenità. Nonostante l’impegno in Coppa Italia, la squadra lombarda appare al momento la più solida mentalmente, forse proprio perché libera da pressioni e aspettative iniziali. La partita contro l’Inter, nonostante la sconfitta maturata con il risultato di 3-4, ha dimostrato che il Como può mettere in difficoltà qualsiasi squadra.

Un aspetto chiave è l’assenza di scontri diretti tra Roma, Juventus e Como da qui alla fine del campionato: questo significa che tutto si giocherà sulla continuità e sulla capacità di gestire la pressione. Ogni passo falso può diventare decisivo, nel bene o nel male.

Quanto sono realistiche le chance della Roma?