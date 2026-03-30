Wesley: confermata la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Out un mese

La Roma perde Wesley. Dopo l'infortunio rimediato con la nazionale brasiliana, l'esterno è rientrato a Roma e si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro.

Una tegola per la Roma e per Gian Piero Gasperini, un altro lungo stop che si aggiunge, tra gli altri, a quello di Koné. Gasperini perde il suo miglior esterno. Il tempo di recupero stimato per tornare a giocare è di circa 4 settimane.

Il numero 43 salterà certamente le gare contro Inter, Pisa e Atalanta e Bologna Wesley, quindi, punta il match successivo contro la Fiorentina.