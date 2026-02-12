Napoli-Roma: le info biglietti per il settore ospiti del Diego Armando Maradona

Manca sempre meno al big match contro il Napoli, sfida che contrapporrà la squadra di Conte in piena emergenza alla Roma di Gasperini, rialzatasi contro il Cagliari dopo il tracollo di Udine.
In vista della trasferta, sono state rese note dalla Roma le modalità di vendità dei biglietti per i tifosi giallorossi.
"Parte giovedì 12 febbraio alle 10:00 la vendita dei biglietti per Napoli-Roma del settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
La gara, valida per la giornata numero 25 di Serie A, è in programma domenica 15 febbraio alle 20:45.
I tagliandi – disponibili sul circuito TicketOne, al costo di 45 euro – non potranno essere acquistati dai residenti della regione Lazio".