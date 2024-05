Dal Giappone all’Australia per Bove: il centrocampista regala la felpa alla tifosa (VIDEO)

Dal Giappone all'Australia per incontrare il proprio idolo. È la storia (a lieto fine) di una tifosa che, già presente alla tournée in terra nipponica per lo stesso motivo, ha attraversato questa volta un continente intero pur di vedere di persona Edoardo Bove. Non poteva certo negarsi il centrocampista della Roma, che ha regalato col sorriso la sua felpa a questa specialissima tifosa.

