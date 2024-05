BOVE: "Nei momenti negativi voglio emergere da solo. Dybala ha una genialità tutta sua" (VIDEO)

SKY SPORT - Con il tennista Flavio Cobolli e il pilota Fabio Di Giannantonio il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, è il protagonista dello speciale "La Roma dello Sport" ideato dall'emittente televisiva. Di seguito un'anticipazione della chiacchierata che andrà in onda questa sera: "Non ti dico che non fa bene farsi aiutare, anzi. Parlare con una persona specializzata, un mental coach o uno psicologo, aiuta molto di più che parlare con un familiare o un amico. I momenti in cui impari di più sono quelli negativi. Non dico sia una sfida con te stesso, ma nel mio momento negativo voglio riuscire ad emergere da solo: la forza la troverò dentro di me in qualche modo", le parole di Bove.

"Paulo Dybala ha una genialità tutta sua - ha aggiunto parlando della Joya -. Giocarci insieme ti aiuta molto perché sai che comunque quando ha la palla non ti dico che è messa in banca, ma ha un rapporto con la palla che io fino ad ora non avevo mai visto".

