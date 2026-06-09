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Real Madrid, ufficiale l’ingaggio di Mourinho: pagata la clausola di 15 milioni al Benfica

09/06/2026 alle 23:39.
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Josè Mourinho torna al Real Madrid. Lo Special One è ufficialmente il nuovo allenatore dei Blancos, che hanno pagato la clausola di 15 milioni di euro al Benfica. Il portoghese ex Roma torna in Spagna dopo l’esperienza durata dal 2010 al 2013. A comunicarlo è stato il club portoghese sui propri profili.