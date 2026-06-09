Real Madrid, ufficiale l’ingaggio di Mourinho: pagata la clausola di 15 milioni al Benfica

Josè Mourinho torna al Real Madrid. Lo Special One è ufficialmente il nuovo allenatore dei Blancos, che hanno pagato la clausola di 15 milioni di euro al Benfica. Il portoghese ex Roma torna in Spagna dopo l’esperienza durata dal 2010 al 2013. A comunicarlo è stato il club portoghese sui propri profili.
A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.
Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo
— SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026