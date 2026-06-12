D'Amico-Roma, oggi attesa la fumata bianca

Dovrebbe essere oggi la giornata decisiva di D'Amico alla Roma, almeno stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo. Il direttore sportivo di Pescara sarebbe pronto a ripartite dal giallorosso per un progetto ambizioso. Ogni giorno è quello buono, insomma, per l'annuncio di D'Amico. Dopo aver trovato la soluzione con l'Atalanta quello che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo giallorosso è pronto ad abbracciare Gasperini. Che ha evidentemente spinto per la sua chiamata.

I due hanno lavorato insieme, e molto bene, a Bergamo, raggiungendo traguardi straordinari. Adesso si ritrovano nella Capitale con lo stesso obiettivo.

Oggi è attesa la risoluzione del “caso” D’Amico: il direttore sportivo pescarese è pronto a ripartire dalla Roma per un progetto molto ambizioso — Daniele Longo (@86_longo) June 12, 2026



