Calciomercato Roma, Vlasic ai canali della Lega Serie A: "Voglio ottenere risultati con il Torino" (VIDEO)

Nikola Vlasic ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A per commentare il suo rapporto con l'Italia e il suo ruolo al Torino, proprio mentre circolano voci di mercato che lo accostano alla Roma. "Mi sento benissimo in Italia, mi sento a casa, la mentalità è molto simile a quella croata: si mangia bene, si vive bene e le persone sono affettuose. Penso che per tutto quello che è successo nella mia vita e nella mia carriera, il meglio deve ancora venire. Ora ho 28 anni, con il Torino abbiamo degli obiettivi e voglio ottenere dei risultati con questo club", ha dichiarato il centrocampista. In merito alla leadership assunta in maglia granata, ha aggiunto: "Mi sento onorato di indossare la fascia di capitano quando Duvan (Zapata, ndr) non c’è, ne sono orgoglioso ma è una grande responsabilità, l’apprezzo perché penso di essermela meritata con il lavoro e l’esempio".

Il profilo del croato è da tempo inserito nella lista delle preferenze di Gian Piero Gasperini, che lo segue fin dai tempi dell'Atalanta. Vlasic, con contratto in scadenza nel 2027, rappresenterebbe un jolly, ma al momento non si registrano contatti tra le due società.





