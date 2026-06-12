Calciomercato Roma, Tottenham pronto a offrire 60 milioni per Svilar: secco ‘no’ del portiere

Mile Svilar, secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Lomonaco ai microfoni dell’emittente radiofonica, avrebbe avuto un contatto dal Tottenham di De Zerbi. Gli Spurs sarebbero alla ricerca di un portiere che vada a sostituire un Vicario in partenza e avrebbero pensato al numero uno della Roma. Un'offerta da 60 milioni di euro sarebbe, tra le altre cose, pronta per il club giallorosso. Ma Mile ha stoppato subito tutto.

La proposta non sarebbe stata presa in considerazione dall'estremo difensore, che sarebbe concentrato solo sulla Roma e sulla possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno.

(Radio Manà Manà Sport Roma)