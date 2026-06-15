Calciomercato Roma, Summerville non è una priorità (VIDEO)

Si parla molto degli esterni offensivi, o per meglio dire di gente offensiva, che potrebbe arrivare a Roma. Non solo Greenwood o Tel, nelle ultimi giorni sono arrivate notizie intorno a Pulisic e Summerville.

Il quadro è chiaro: il giocatore del Marsiglia è la prima scelta di Gasperini, gli altri a ruota. A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista: "Da parte della Roma c'è stato un sondaggio per Summerville. La Roma ha cercato di capire, ma la bottega del West Ham è cara. Si parlava di 35 milioni, io sapevo qualcosa in meno, ma adesso con il gol al Mondiale andrà alle stelle. Quei soldi al momento i giallorossi non li spendono perché non è una priorità. La situazione, più o meno, è come quella di Pulisic".





