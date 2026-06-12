Calciomercato Roma, scambiati i documenti con il Genoa per Baldanzi: operazione conclusa a 9,5 milioni di euro complessivi

È fatta per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo quanto riferito da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, la Roma e il club rossoblù stanno procedendo allo scambio dei documenti per formalizzare l'operazione che legherà il trequartista alla società ligure.

La trattativa è stata conclusa sulla base di una valutazione complessiva di 9,5 milioni di euro, strutturata attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Baldanzi, che aveva disputato l'ultima parte di stagione in Liguria sotto la guida di Daniele De Rossi, saluta definitivamente la Roma per iniziare il suo nuovo percorso professionale a titolo definitivo con il Genoa.

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Genoa, scambio di documenti per Tommaso Baldanzi

Operazione da 9.5 milioni con la Roma tra prestito e obbligo#SkySport #SkyCalciomercato — skysport (@SkySport) June 12, 2026





.@GenoaCFC, è fatta per Baldanzi: scambiati i documenti con la @OfficialASRoma https://t.co/sjyiOcn6jD — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 12, 2026



