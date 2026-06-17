Calciomercato Roma: rinnovo Pellegrini, previsto in giornata l'incontro tra entourage e dirigenza

Giornata importante per il futuro di Lorenzo Pellegrini. Come riferito da Il Romanista, salvo imprevisti, oggi andrà in scena l'incontro fondamentale fra l'entourage del numero 7 giallorosso e la dirigenza della Roma per discutere il prolungamento del contratto. Sul piatto c'è un'offerta da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi di squadra e prestazioni. Per Pellegrini sarà importante anche conoscere i piani tattici pensati per lui da Gasperini per il futuro.