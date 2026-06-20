Clicky

Calciomercato Roma: rinnovo Dybala, distanza tra le patri ma filtra ottimismo. La questione è solo economica

20/06/2026 alle 13:17.
dybala-2-17

A breve si entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Come riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport su X, infatti, tutte le parti in causa vogliono trovare l'accordo entro il 30 giugno: la questione è puramente economica. C'è distanza fra domanda e offerta, ma delle parti filtra ottimismo.