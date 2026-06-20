Calciomercato Roma: rinnovo Dybala, distanza tra le patri ma filtra ottimismo. La questione è solo economica

A breve si entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala. Come riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport su X, infatti, tutte le parti in causa vogliono trovare l'accordo entro il 30 giugno: la questione è puramente economica. C'è distanza fra domanda e offerta, ma delle parti filtra ottimismo.

Non poteva essere questa la settimana decisiva per il rinnovo di Dybala perché mancava la figura del Ds per negoziare i numeri messi sul tavolo dai Friedkin. Ora che D'Amico è arrivato ed è operativo si entrerà dentro la trattativa di rinnovo con Carlos Novel. Tutte le parti… pic.twitter.com/TizsA3b4Qz

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 20, 2026