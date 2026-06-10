Calciomercato Roma, proposto Brandt a parametro zero. Nessuna offerta per Soulé

Le manovre di mercato della Roma registrano novità sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, al club giallorosso è stato proposto con forza il profilo di Julian Brandt a parametro zero, svincolato dopo l'addio al Borussia Dortmund. Sebbene il trequartista tedesco riscontri il gradimento della dirigenza, l'operazione appare complessa in quanto il calciatore viene ritenuto difficilmente collocabile all'interno degli schemi tattici di Gian Piero Gasperini.
Per quanto riguarda il mercato in uscita, non sono ancora pervenute offerte ufficiali per Matias Soulé. L'esterno offensivo argentino non è comunque considerato incedibile dalla società, che potrebbe valutare una sua partenza di fronte a una proposta congrua. Nel frattempo, i dialoghi avviati dalla dirigenza per i rinnovi contrattuali procedono senza interruzioni.
#Roma: proposto con forza #Brandt a parametro zero, piace ma non è collocabile negli schemi di #Gasperini. Nessuna offerta ufficiale per #Soulé (che non è incedibile). I dialoghi per i rinnovi procedono
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 10, 2026