Calciomercato Roma, Pisilli nel mirino dell'Inter se salta l'affare Jones

L'Inter valuta l'acquisto di Niccolò Pisilli per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2004 della Roma è finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri come prima alternativa qualora dovesse sfumare la trattativa per Curtis Jones del Liverpool.

Il giovane giallorosso è un profilo particolarmente apprezzato dal tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, che ne stima la duttilità tattica. Il club milanese spera di poter fare leva sulle note difficoltà della Roma legate ai paletti del Fair Play Finanziario imposti dall'UEFA per intavolare una trattativa concreta. L'operazione sarebbe comunque complessa: nella seconda parte di stagione Gian Piero Gasperini ha valorizzato il centrocampista, considerandolo una risorsa importante per la rosa, sebbene un suo addio non sia impossibile di fronte alle esigenze di bilancio dei giallorossi.

(gazzetta.it)

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