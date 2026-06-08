Calciomercato Roma: per D'Amico serve una forzatura. Situazione di attesa tra i due club: i Friedkin non vogliono pagare indennizzi

È ancora bloccata la situazione legata a Tony D'Amico, promesso direttore sportivo della Roma. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, infatti, si registra una situazione di attesa tra i due giallorossi e l'Atalanta: serve una forzatura, perché manca ancora l'accordo per liberare il direttore sportivo. Secondo quanto riferito da Paolo Assogna, però, la famiglia Friedkin non avrebbe alcuna intenzione di pagare un indennizzo all'Atalanta.