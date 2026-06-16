Calciomercato Roma, nuovo contatto Greenwood-Gasperini: il giocatore conferma il gradimento

La Roma non molla Greenwood, è la prima scelta di Gasperini. Secondo le informazioni riportate dal giornalista ci sono stati nuovi contatti tra il tecnico e il giocatore inglese, nel quale è stato confermato il gradimento.

Inoltre Greenwood per il momento non starebbe valutando altre proposte che gli sarebbero arrivate. Insomma, la Roma vuole stringere per l'esterno offensivo, prima richiesta del tecnico giallorosso dopo la qualificazione in Champions League. Sullo sfondo rimane sempre Pulisic, mentre per Summerville le cifre stridono con quelle che sono le intenzioni della società capitolina.

#Greenwood: nuovo contatto con #Gasperini. Gradimento reciprocamente confermato. Adesso serve una cessione. L’inglese PER ORA non sta valutando altre proposte https://t.co/MKUPRw8RVc — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2026



