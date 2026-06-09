Calciomercato Roma, nuovi contatti per Alajbegovic: l’operazione ha l’ok di Gasperini

Nonostante la Roma non abbia ancora un direttore sportivo in maniera ufficiale, i giallorossi continuano a sondare il terreno per cercare di rinforzare la rosa. Tra i nomi più quotati c’è anche Kerim Alajbegovic, che come riportato da Gianluca Di Marzio è ancora uno dei profili più caldi per l’attacco. L’operazione ha anche l’ok di Gian Piero Gasperini, tanto che la Roma ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen. Il prezzo per il cartellino del bosniaco è di circa 30 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche il Sunderland.

(gianlucadimarzio.com)

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