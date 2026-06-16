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Calciomercato Roma, nulla di concreto per Koné: i giallorossi vogliono 40-50 milioni

16/06/2026 alle 23:56.
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Smentito l'interesse per Koné da parte dell'Arsenal, secondo il giornalista il club è consapevole che 3-4 giorni prima del 30 giugno (e quindi ipoteticamente per poter piazzare una plusvalenza), gli agenti del calciatore si potrebbero presentare con un'offerta.

Il club ha una cifra: si valuteranno delle offerte, semmai, da 40-50 milioni di euro ma per il momento non c'è nulla di concreto. Il club, tra le altre cose, spera di fare cassa con Soulé.