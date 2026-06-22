Calciomercato Roma, Marotta: "Non ho chiesto Ndicka, non lo stiamo trattando" (VIDEO)

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha smentito l'interesse dei nerazzurri per Evan Ndicka. Interpellato a margine delle assemblee federali in merito a una richiesta per il difensore della Roma, il dirigente ha risposto con un sorriso: "No, non ho chiesto". Questa smentita, che interrompe al momento le indiscrezioni sull'interesse dell'Inter per il centrale ivoriano, arriva a chiusura dell'intervento di Marotta sulle questioni istituzionali legate alla FIGC e sul supporto della Serie A a Giovanni Malagò: "Rappresenta esperienza, competenza, è un vincitore di tante realtà, di sfide nell'ambito sportivo".

Il presidente dell'Inter ha poi sottolineato l'importanza del dialogo con le istituzioni per lo sviluppo delle infrastrutture calcistiche nazionali: "Credo che il primo obiettivo del Presidente sia proprio quello di dialogare immediatamente con la politica per evitare che la politica prenda provvedimenti senza consultarci, ma soprattutto perché anche noi abbiamo bisogno della politica in quanto soggetti che ci possono favorire in quelli che sono alcuni iter, mi riferisco soprattutto a quello delle strutture sportive, delle infrastrutture che oggi ci trovano ancora una volta fra la linea di coda rispetto al resto dell'Europa".

(sport.sky.it)

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La giornalista Eleonora Trotta ha riportato alcune dichiarazioni più approfondite rilasciate dal presidente dell'Inter nel corso della giornata: "Per ora non abbiamo fatto nulla, non lo abbiamo cercato. Quindi, se mi chiedi 'lo state trattando?' la risposta è 'No, di sicuro'". La posizione dei nerazzurri appare dunque delineata, allontanando l'ipotesi di un'offerta per il difensore della Roma.





