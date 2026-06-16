Calciomercato Roma, la Juve pensa a Ruggeri per il dopo Cambiaso: piace a Carnevali

Il futuro di Ruggeri potrebbe essere lontano dall'Atletico Madrid dopo un solo anno. L'esterno sinistro è stato accostato alla Roma nei giorni scorsi, per quello che potrebbe essere un ritorno con Gasperini in panchina: i due infatti hanno lavorato insieme all'Atalanta.

Non sarà un'operazione semplice, per due motivi: il primo è il fatto che il giocatore non sembra così convinto di lasciare la Spagna, il secondo ovviamente alla valutazione: l'Atletico, secondo il sito, chiede più di 20 milioni di euro. Una cifra che però non sembra spaventare la Juventus: se dovesse uscire Cambiaso (in ottica Chelsea) Ruggeri potrebbe essere uno dei sostituti perché piace al nuovo amministratore delegato Carnevali.

(Gasport)