Calciomercato Roma, intermediari hanno offerto Garnacho in prestito

Qualità e velocità davanti. Il diktat di Gasperini ci pare chiaro. Tant'è che i nomi che circolano in questo momento sono quelli di Greenwood e Summerville. Gente che può fare la differenza.

Secondo il sito in questione alcuni intermediari internazionali stanno proponendo anche alla Roma Alex Garnacho. Lo scorso anno il giocatore è stato ceduto dal Manchester United al Chelsea per circa 52 milioni di euro. Non ha fatto bene ai Blues, e infatti non ha nemmeno strappato la convocazione per il Mondiale. Un carattere in generale molto fumantino, ma tecnicamente è di un altro livello.

(Teleradiostereo)