Anche il Bologna sulle tracce di Alessandro Romano. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, nel mirino dell'area tecnica del Bologna è finito, tra gli altri, il talento giallorosso. La dirigenza felsinea ha iniziato a seguire Romano per le sue doti nella gestione in fase di costruzione del gioco.
Calciomercato Roma: il Bologna pensa a Romano
17/06/2026 alle 09:26.
38^ Giornata (24-05-2026 20:45)
Risultato finale
Risultato finale
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0 - 2
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Hellas Verona
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Roma
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