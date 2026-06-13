Calciomercato Roma, il Boca Juniors sogna Dybala: "Lo vogliamo. Ancora non ha firmato il rinnovo" (FOTO)

Nella notte Paulo Dybala ha parlato del suo futuro: " Non ho ancora deciso, vediamo cosa succede " ha detto la Joya. Sappiamo che ha un contratto in scadenza e sappiamo, pure, che c'è una trattativa in corso, con la spunta di Gasperini, per il rinnovo.

Si è sempre discusso della possibilità di un ritorno in Argentina per Dybala, al Boca Juniors precisamente dove ad attenderlo ci sarebbe Paredes. E, dall'altra parte del Mondo, parlando al giornale, la società sudamericana non ha chiuso le porte: "Noi lo vogliamo, ma è lui che deve decidere sul suo futuro. Sappiamo che sta trattando il rinnovo, ma a 15 giorni dalla fine dell'accordo non ha ancora firmato".

LA POSTURA DE BOCA A OLÉ SOBRE DYBALA ??



? El delantero se refirió a su futuro al llegar a la Argentina y no le cerró las puertas a nadie



?️ "Claro que no le cerramos la puerta a la chance, nosotros lo queremos, pero él es quien debe decidir sobre su futuro", le dijeron a… pic.twitter.com/tOy4n2U4vV — Diario Olé (@DiarioOle) June 13, 2026



