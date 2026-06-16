Calciomercato Roma, il Betis Siviglia valuta Angelino: contatti tra i giallorossi e il club andaluso

La Roma registra movimenti di mercato in uscita per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari di Sportitalia, la società giallorossa ha avviato contatti recenti con il Betis Siviglia per valutare la cessione di Angeliño. L'esterno spagnolo, indisponibile quasi per l'intera stagione, rappresenta una delle opzioni concrete al vaglio della dirigenza del club andaluso per rinforzare le corsie esterne. Le parti sono in dialogo per sondare la fattibilità dell'operazione.

? La Roma ha avuto contatti recenti con il Betis Siviglia per Angelino. L’esterno è una delle opzioni per il club spagnolo. pic.twitter.com/JkCD4p3g8R

— Gianluigi Longari (@Glongari) June 16, 2026