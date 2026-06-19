Calciomercato Roma, il Betis ci prova per Angeliño: lo spagnolo vuole convincere Gasperini

Il Betis Siviglia ha chiesto Angeliño alla Roma in prestito, ma al momento la volontà del terzino sembra essere un’altra. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora sul proprio canale Telegram, lo spagnolo intende iniziare il ritiro con i giallorossi per giocarsi le proprie carte agli ordini di Gian Piero Gasperini e provare a rilanciarsi nella nuova stagione. Un dettaglio che potrebbe incidere sul futuro del classe 1997 riguarda il suo contratto: al suo interno è infatti presente una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Per il momento, però, Angeliño resta concentrato sulla Roma, rinviando ogni valutazione sul proprio futuro.