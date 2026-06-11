Calciomercato Roma, idea Lucumì se parte Ndicka: per l'attacco l'obiettivo è prendere sia Greenwood che Alajbegovic

Si muove qualcosa per quanto riguarda il calciomercato in entrata della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi starebbero monitorando il nome di Jhon Lucumì del Bologna nel caso in cui dovesse partire Evan Ndicka. In attacco, invece, gli obiettivi continuano ad essere Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic. La Roma vorrebbe acquistarli entrambi nel caso in cui ci fosse la possibilità.

Il Fenerbahce non si è ancora ritirato dalla corsa per Mason Greenwood. L'inglese, che piace moltissimo a Gasperini e alla Roma, secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri su X ha queste due opzioni concrete per lasciare il Marsiglia. Il club turco, quindi, potrebbe presto presentare un'offerta per l'ex Manchester United.

??????? Même si le nouveau président élu n’avait pas promis Mason Greenwood, l’intérêt du Fenerbahçe existe toujours et une offre cet été n’est pas à exclure.



? Par ailleurs, la Roma a aussi fait part de son intérêt à l’OM.



✅ À l’heure actuelle, ce sont les deux pistes les plus… pic.twitter.com/3guDrs5eZ2 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2026



