Clicky

Calciomercato Roma, idea Lucumì se parte Ndicka: per l'attacco l'obiettivo è prendere sia Greenwood che Alajbegovic

11/06/2026 alle 23:38.
bologna-roma-europa-league-pisilli-lucumi

Si muove qualcosa per quanto riguarda il calciomercato in entrata della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi starebbero monitorando il nome di Jhon Lucumì del Bologna nel caso in cui dovesse partire Evan Ndicka. In attacco, invece, gli obiettivi continuano ad essere Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic. La Roma vorrebbe acquistarli entrambi nel caso in cui ci fosse la possibilità.

Il Fenerbahce non si è ancora ritirato dalla corsa per Mason Greenwood. L'inglese, che piace moltissimo a Gasperini e alla Roma, secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri su X ha queste due opzioni concrete per lasciare il Marsiglia. Il club turco, quindi, potrebbe presto presentare un'offerta per l'ex Manchester United.