Calciomercato Roma, Dybala vuole rimanere. Migliorata l'offerta per il rinnovo di Mancini (VIDEO)

Dybala e Mancini sono i due nomi sul quale D'Amico lavorerà in questi giorni. Appena arrivato nella Capitale il nuovo direttore sportivo ha delle priorità, queste due. Il giornalista, in un video su Youtube, ha spiegato la situazione: "Dybala ha mandato due giorni fa una controproposta alla Roma. A livello di intenzione vuole restare alla Roma. E su questo rinnovo si sta continuando a spingere e lavorare. Aspettiamo nuovi contatti".

Sul difensore, invece: "Mi risulta che la Roma abbia migliorato la sua offerta per Mancini, vedremo come proseguiranno i contatti. Gasperini ha detto che Mancini non si tocca, è una figura troppo importante per il progetto Roma. Il contributo è sotto gli occhi di tutto".





