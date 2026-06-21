Calciomercato Roma, Dodò vorrebbe lasciare la Fiorentina: 15 milioni la richiesta dei viola

Il futuro di Dodò alla Fiorentina appare incerto, con le valigie pronte ma senza la volontà di forzare uno strappo con la società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il terzino brasiliano, legato ai viola da un contratto fino a giugno 2027, spinge per una cessione che gli garantisca la vetrina delle coppe europee dopo quattro stagioni in Toscana.

La Fiorentina ha aperto alla possibilità di una partenza del calciatore, fissando però una richiesta economica non inferiore ai 15 milioni di euro. Questa valutazione ha spinto la Roma e il Napoli, che avevano effettuato sondaggi esplorativi nei mesi scorsi, a congelare la pista, complice anche il rendimento opaco dell'esterno nell'ultima complicata stagione dei viola.

Al momento non risultano esserci trattative concrete o contatti in corso tra la Roma e la Fiorentina, con il profilo del brasiliano che rimane una semplice ipotesi di mercato sullo sfondo. Qualora non dovessero pervenire offerte congrue entro settembre, Dodò dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i viola.

(corrieredellosport.it)