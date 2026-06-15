Calciomercato Roma, dall'Olanda: i giallorossi pensano a Mijnans

Ci sarebbero quattro club italiani, secondo le informazioni riportato dal sito, su Sven Mijnans, centrocampista offensivo del PSV. Non è la prima volta che viene accostato ai giallorossi. Si parla, comunque, di un nome che circola anche per il Bologna, per la Fiorentina e per la Juventus.

Si parla, tra le altre cose, anche delle migliori destinazioni per il giocatore e la Roma, nel ventaglio di queste quattro squadre, non sarebbe in vetta. Un semplice motivo: la concorrenza sarebbe troppa. Ma in ogni caso i giallorossi ci starebbero pensando.

(footballtransfers.com)