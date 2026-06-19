Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: contatti positivi con Brandt. Atletico Madrid in pole, molta concorrenza dalla Premier

La Roma ha avviato contatti diretti per assicurarsi le prestazioni di Julian Brandt, centrocampista tedesco in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito da TEAMtalk, i giallorossi hanno incassato un riscontro positivo dal trentenne, ma devono fronteggiare la concorrenza agguerrita dell'Atletico Madrid e di diversi club di Premier League, tra cui il Leeds United guidato da Daniel Farke.

L'Atletico Madrid si trova attualmente in pole position per la chiusura dell'affare, potendo contare sul gradimento del giocatore per la Liga e su legami personali che lo spingono verso la Spagna. Tuttavia, la Roma considera Brandt il rinforzo ideale per la prossima stagione di Champions League. Per convincere l'ex compagno di squadra, si è mosso in prima persona anche Donyell Malen, che sta supportando i tentativi del club.

Sullo sfondo rimangono interessate alle prestazioni del giocatore svincolato anche Newcastle United, Aston Villa, Tottenham Hotspur e Arsenal. Una decisione definitiva da parte di Brandt è attesa entro le prossime due settimane.

(teamtalk.com)