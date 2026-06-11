Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: concorrenza internazionale per Alajbegovic, il Leverkusen lo valuta 35 milioni

La Roma dovrà fronteggiare una concorrenza internazionale se vorrà assicurarsi Kerim Alajbegović, talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito da TeamTalk, il trequartista diciottenne è finito nel mirino dei principali club europei dopo l'ottima stagione disputata in prestito al Red Bull Salzburg (condita da 13 gol e 4 assist) e la convocazione per il Mondiale con la Bosnia.

I tedeschi hanno recentemente esercitato la clausola di controriscatto da 8 milioni di euro, legando il calciatore con un contratto quinquennale, ma di fronte a un'offerta congrua dovrebbero cederlo. La valutazione del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro. La Roma considera il giocatore un obiettivo per l'attacco, assecondando il gradimento dello stesso per la Serie A. Un ruolo importante nella trattativa lo sta giocando l'ex centrocampista giallorosso Miralem Pjanić, che sta agendo da intermediario nei colloqui.

La corsa al calciatore resta tuttavia aperta: in Italia si registra l'interesse di Inter e Napoli, mentre in Premier League si sono mossi club prestigiosi come Arsenal (che ha già avviato i primi contatti con i rappresentanti del giocatore), Manchester United, Aston Villa e Chelsea.

(teamtalk.com)