Calciomercato Roma, dalla Spagna: su Angelino c'è anche il Deportivo la Coruna

Dopo otto anni il Deportivo La Coruna è tornato in Liga. E adesso sta pensando a rinforzarsi per mantenere la categoria. Tra i nomi che circolano in questo momento, in Spagna, spunta fuori anche quello di Angelino.

L'esterno, già messo nel mirino del Betis, potrebbe rientrare, si legge sul sito in questione, nelle grazie del Depor. Non solo per quello che potrebbe dare alla squadra, ma anche perché è cresciuto proprio nel settore giovanile dei galiziani prima di andare al Manchester City a 15 anni. Si legge, inoltre, che la società sarebbe disposta a fare un enorme sacrificio economico per riuscire a prendere il giocatore della Roma.

La priorità del giocatore, inoltre, sarebbe quella di tornare a giocare con una certa regolarità e il Deportivo gliela potrebbe offrire. Oltre al fatto - si legge ancora - di trovare un ambiente familiare.

(fichajes.net)

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