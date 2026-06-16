Calciomercato Roma, dalla Francia: per Fofana c'è anche la Premier League

Ritorno di fiamma per Malick Fofana, secondo le indiscrezioni di oggi. Il Lione avrebbe aperto alla sua cessione anche se i 30 milioni di euro che la Roma potrebbe investire, stando alle informazioni del sito, sarebbero pochi.

Inoltre, dalla Francia, arrivano notizie di un interesse per il giocatore belga (che ha saltato il Mondiale per un infortunio che lo ha bloccato negli ultimi mesi) da parte di diversi club della Premier League. Non sarà facile, insomma, riuscire a venirne a capo.

(footmercato.net)